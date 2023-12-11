81 ilde "Çember-8 Operasyonları": 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Çember-8 Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını duyurdu. İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı...

Son 4 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ

Yakalanan şahıslardan:

0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı

Hırsızlıktan 536 şahıs,

Dolandırıcılıktan 257 şahıs,

Yağmadan 101 şahıs,

Adam Öldürmeden 55 şahıs,

Cinsel Suçlardan 55 şahıs

başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.