1915 Çanakkale Köprüsü’ne yılın en iyi projesi ödülü! ABD merkezli ENR dergisi açıkladı

KÖPRÜ VE TÜNEL KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri olarak kabul edilen ABD merkezli ENR (Engineering News Record) dergisi jürisinin 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda 31 kategorinin kazananı arasından ' ENR Project of The Year / Yılın Projesi' ödülüne layık görüldüğü söyledi.

Bakan Uraloğlu, jüri üyelerinin projeler üzerinde yaptığı değerlendirmede; tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydaların yanı sıra kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıklarını inceleyerek değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, ENR tarafından Ekim ayında da dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği 'Global Best Projects/Dünyanın En iyi Projeleri' yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülünü kazandığını, 2023 yılı Mayıs ayında çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeni ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.