Hamas İsrail eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un önce oğlunu şimdi de yeğeni Maor Cohen’i etkisiz hale getirdi

CANİYİ KAHRAMAN İLAN ETMİŞLERDİ Bir tünel kuyusunun patlaması sonucu ağır yaralanan Eisenkot, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hayatını kaybeden asker için "Gerçek bir kahramandı" ifadelerini kullanmıştı.





ZİYARETTE ÖĞRENDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre Eisenkot, oğlunun ölümüyle ilgili olarak İsrail ordusunun Güney Komutanlığı'nı ziyaret ettiği sırada bilgilendirildi.