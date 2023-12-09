Hamas İsrail eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un önce oğlunu şimdi de yeğeni Maor Cohen’i etkisiz hale getirdi

Geçtğimiz günlerde İsrail'in Savaş Kabinesi'nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü açıklamıştı.
Geçtğimiz günlerde İsrail'in Savaş Kabinesi'nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü açıklamıştı.
CANİYİ KAHRAMAN İLAN ETMİŞLERDİ
Bir tünel kuyusunun patlaması sonucu ağır yaralanan Eisenkot, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hayatını kaybeden asker için "Gerçek bir kahramandı" ifadelerini kullanmıştı.
ZİYARETTE ÖĞRENDİ
İsrail basınında yer alan haberlere göre Eisenkot, oğlunun ölümüyle ilgili olarak İsrail ordusunun Güney Komutanlığı'nı ziyaret ettiği sırada bilgilendirildi.
ÖNCE OĞLU ŞİMDİ DE YEĞENİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hamas katil İsrail ordusuna darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Hamas, İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Eisenkot'un ardından yeğeni Çavuş Maor Cohen'i da Gazze'de etkisiz hale getirdi.
Soykırımcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de 5 İsrail askerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Itamar Ben-Gvir, İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un çifte trajedi yaşadığını, oğlu Gal Eisenkot'un ardından yeğeni Çavuş Maor Cohen'in de etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Etkisiz hale getirilen katiller:
Usta Çavuş. (res.) Liav Atiya, 25, 55'inci Tugay'ın 6623'üncü Taburu'ndan, Beersheba'dan.
Usta Çavuş. (res.) Omri Ben Shachar, 25, 55. Tugay'ın 6623. Taburu'ndan, Givatayim'den.
Personel Çavuş. Jonathan Dean Jr Haim, 25, Savaş Mühendislik Birliği'nin 603'üncü Taburu'ndan, Ramat Gan'dan.
Çavuş. Golani Tugayı'nın 12. Taburu'ndan 19 yaşındaki Maor Cohen Eisenkot, Eilat'tan.
Personel Çavuş. Golani Tugayı'nın 12. Taburu'ndan Haim Meir Edan, 20, Rehovot'tan.
ÖLENLERİN SAYISI 97'YE YÜKSELDİ
Böylece Hamas'ın etkisiz hale getirdiği son 5 kişi ile ölen İsrail askerilerinin sayısı 97'ye yükselmiş oldu.
GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI YÖNETEN İSİMLERİN ARASINDA YER ALIYOR
Öte yandan Gazze'ye yönelik saldırıları yöneten isimlerden biri olan İsrail eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, 7 Ekim sonrası kurulan savaş kabinesinin halihazırda üyesi.