Vize uygulaması onaylandı! Yunanistan’da hangi adalara kaç gün vizesiz giriş yapılacak? Uygulama ne zaman başlayacak?

Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır. Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.

Atina 'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.

Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.

Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.

İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;

SAMOS ADASI

Türkiye'den Samos'a gitmek birçok bakir Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok.



Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası.

Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.

KOS ADASI

İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır.



Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür.

Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.

MEİS ADASI

Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

PATMOS ADASI

Patmos Adası, Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.



Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.

LEROS ADASI

Leros Adası, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir.



Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.

KALİMNOS ADASI

Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır.

Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.

Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.