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Vize uygulaması onaylandı! Yunanistan'da hangi adalara kaç gün vizesiz giriş yapılacak? Uygulama ne zaman başlayacak?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli son dakika açıklamasında, "Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar." ifadelerine yer verdi. İşte vizesiz giriş yapılabilecek adalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 20:44 Güncelleme 08 Aralık 2023, 21:34
Vize uygulaması onaylandı! Yunanistan’da hangi adalara kaç gün vizesiz giriş yapılacak? Uygulama ne zaman başlayacak?

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina'yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar." açıklamasında bulundu.

EGE ADALARI TÜRK TURİSTLERE VİZESİZ Mİ OLDU?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına Ege adalarının yeniden vizesiz olacağını açıkladı. Türk turistlere kapıda vize uygulaması başlıyor. Uygulamanın 10 Yunan adası için geçerli olacağı ve 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı belirtildi.

Yunan adalarına kapıda vize konusu için Miçotakis yaptığı açıklamada "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." dedi.

YUNANİSTAN ADALARI KAÇ GÜN VİZESİZ?

Miçotakis açıklamasında "Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldık. Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Türk vatandaşlarına vize muafiyetini ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunu ele aldık. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız." dedi.

DOĞU EGE ADALARI HANGİLERİ?

İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;

SAKIZ ADASI

Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.

MİDİLLİ ADASI

Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.

Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.

RODOS ADASI

Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.

Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.

Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.

SAMOS ADASI

Türkiye'den Samos'a gitmek birçok bakir Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok.

Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası.

Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.

KOS ADASI

İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır.

Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür.

Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.

MEİS ADASI

Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

PATMOS ADASI

Patmos Adası, Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.

Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.

LEROS ADASI

Leros Adası, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir.

Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.

KALİMNOS ADASI

Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır.

Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.

Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.

SİMİ ADASI

Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz.

Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.

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