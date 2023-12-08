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Son dakika: 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor!

Son dakika haberleri... 2024 yılı bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Aralık'ta başlıyor. Siyasi parti grupları, bütçenin tümü üzerine 1'er saat söz alacak. Sırasıyla Saadet, İYİ Parti, MHP, HEDEP, CHP ve AK Parti temsilcileri söz alacak.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 17:01 Güncelleme 08 Aralık 2023, 17:03
Son dakika: 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor!

TBMM Genel Kurulu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerde, hükümet adına sunum yapacak. Siyasi parti grupları, bütçenin tümü üzerine 1'er saat söz alacak.

Sırasıyla Saadet, İYİ Parti, MHP, HEDEP, CHP ve AK Parti temsilcileri söz alacak.

Son olarak bütçeye yönelik eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevap verecek.

Bütçe görüşmeleri süresince partilerin grup toplantıları yapılmayacak. 11 Aralık- 24 Aralık döneminde Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

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