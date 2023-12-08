8. yargı paketine ‘fenomen’ maddesi! MASAK raporunun beklenmesine gerek kalmayabilir

AK Parti'nin yeni yılda Meclis'e sunmayı planladığı yaklaşık 60 maddelik yargı paketinde, yasal, meşru ve ticari bir iş yaptığı görünen ancak kara para akladığı tespit edilen fenomenlerle ilgili soruşturma sürecinin daha hızlı yürütülmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda soruşturma evresiyle ilgili bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, soruşturma süreci başladıktan hemen sonra MASAK raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ya da mal varlıklarına geçici tedbir konulması üzerinde çalışılıyor.
YÜZLERCE FENOMENİ İLGİLENDİRİYOR
Mevcut düzenlemeye göre, Cumhuriyet savcısı bir ihbar üzerine ya da re'sen soruşturma başlatabiliyor. Şüpheli işlemlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından savcılığa bildirildikten sonra Sulh Ceza Hâkimi, CMK'da belirtilen şartların varlığı halinde koruma tedbirlerine başvurabiliyor. Bu raporun hazırlanmasına ilişkin herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Yüzlerce fenomeni ilgilendiren bu düzenleme ile soruşturma sürecinin daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.
MASAK RAPORUNUN BEKLENMESİNE GEREK KALMAYABİLİR
AK Parti kurmayları çalışmaya ilişkin şu bilgiyi verdi: "Görünürde yasal, meşru ve ticari bir iş gibi duruyor. Arka planda terörün finansmanı ve kara para aklanmasına yönelik bir faaliyet yürütülüyor. Soruşturma şekillerinde klasik ihbar geliyor, soruşturma başlatılıyor, MASAK'a yazı yazılıyor. MASAK raporu gelecek de hareket edeceksin. MASAK raporunun beklenmesine gerek kalmayabilir. Acil ve hızlı davranılması gerekiyor. Bunlar saniyelik para işlemi yapıyorlar. MASAK'a süre verilebilir. 15 gün ya da 1 ay içinde MASAK raporu doğrultusunda yeniden gözden geçirilebilir' denilir.