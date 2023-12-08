8. yargı paketine ‘fenomen’ maddesi! MASAK raporunun beklenmesine gerek kalmayabilir

AK Parti'nin yeni yılda Meclis'e sunmayı planladığı yaklaşık 60 maddelik yargı paketinde, yasal, meşru ve ticari bir iş yaptığı görünen ancak kara para akladığı tespit edilen fenomenlerle ilgili soruşturma sürecinin daha hızlı yürütülmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda soruşturma evresiyle ilgili bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, soruşturma süreci başladıktan hemen sonra MASAK raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ya da mal varlıklarına geçici tedbir konulması üzerinde çalışılıyor.





YÜZLERCE FENOMENİ İLGİLENDİRİYOR

Mevcut düzenlemeye göre, Cumhuriyet savcısı bir ihbar üzerine ya da re'sen soruşturma başlatabiliyor. Şüpheli işlemlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından savcılığa bildirildikten sonra Sulh Ceza Hâkimi, CMK'da belirtilen şartların varlığı halinde koruma tedbirlerine başvurabiliyor. Bu raporun hazırlanmasına ilişkin herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Yüzlerce fenomeni ilgilendiren bu düzenleme ile soruşturma sürecinin daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.