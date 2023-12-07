73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında, 1264 şüphelinin gözaltına alındığını belirtirken çok sayıda ruhsatsız silah geçirildiğini bildirdi.
İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:
7⃣3⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-7 Operasyonlarında;
📌7️⃣8️⃣7️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌3️⃣8️⃣ Uzun Namlulu Tüfek
📌5️⃣1️⃣ Kurusıkı Tabanca
📌1️⃣6️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
📌1️⃣0️⃣3️⃣8️⃣ Silah ele geçirildi.
❌1️⃣2️⃣6️⃣4️⃣ Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız❗️
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4️⃣ günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 7️⃣3️⃣ ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonlarında
7️⃣8️⃣7️⃣ ruhsatsız tabanca yakalandı.
İlk 5️⃣ şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;
❌#İstanbul'da 1️⃣4️⃣6️⃣ tabanca 5️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣8️⃣7️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
❌#Şanlıurfa'da 6️⃣2️⃣ tabanca, 1️⃣9️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 8️⃣8️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
❌#Adana'da 5️⃣3️⃣ tabanca ele geçirildi. 5️⃣9️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
❌#İzmir'de 5️⃣1️⃣ tabanca ele geçirildi. 8️⃣3️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
❌#Ankara'da 3️⃣6️⃣ tabanca ele geçirildi. 5️⃣1️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum🇹🇷