73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında, 1264 şüphelinin gözaltına alındığını belirtirken çok sayıda ruhsatsız silah geçirildiğini bildirdi.

7⃣3⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-7 Operasyonlarında;

📌7️⃣8️⃣7️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌3️⃣8️⃣ Uzun Namlulu Tüfek

📌5️⃣1️⃣ Kurusıkı Tabanca

📌1️⃣6️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

📌1️⃣0️⃣3️⃣8️⃣ Silah ele geçirildi.… pic.twitter.com/OSIfTMEX8d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2023





İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:



7⃣3⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-7 Operasyonlarında;

📌7️⃣8️⃣7️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌3️⃣8️⃣ Uzun Namlulu Tüfek

📌5️⃣1️⃣ Kurusıkı Tabanca

📌1️⃣6️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

📌1️⃣0️⃣3️⃣8️⃣ Silah ele geçirildi.

❌1️⃣2️⃣6️⃣4️⃣ Şüpheli şahıs gözaltına alındı.