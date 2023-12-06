Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 6, 2023



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."