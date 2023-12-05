Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK’ya 180 günde 13 bini aşkın operasyon! 502 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim… 3583 şüpheli gözaltına alınırken, 770'i tutuklandı, 684'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmaktır. Temel stratejimiz, terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. İnşallah bu azim ve kararlılıkla terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız.

Etkisiz hale getirilen bu hainlerin 3'ü kırmızı, 1'i yeşil, 10'u turuncu ve 23'ü gri kategoride olmak üzere toplam 37'si sözde üst düzey teröristti.

Devletimizin ve milletimizin içine haince sızan FETÖ'yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Hangi kılığa girerlerse girsinler, bu ihanet örgütünün tüm üyelerini de adalete teslim etmekte kararlıyız. Bu kapsamda, FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı. 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, 994'ü tutuklanırken, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

NARVAS, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarların analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına yer ve zaman odaklı mücadele planları ve stratejileri hazırlanmasına imkan sağlayan bir yazılım projesi. Biz NARVAS'la bütün ihbarları doğru kabul ediyor, işlem başlatıyoruz. İhbarlar yoğun olarak nereden yapılıyorsa kolluk kuvvetlerimiz o bölgede yoğunlaşıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor en ücra yerleri dahi tespit edip suçluları yakalıyoruz.

Proje ile suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, NARKO ALAN bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayı itibarıyla narkotik konuşu 9675 ihbar alındı. Bunun 3 bin 945'i sadece İstanbul'da. Yine aynı dönemde NARVAS uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs da bu çalışmada yakalandı. NARVAS projemizi 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Uyuşturucuyla mücadele, takdir edersiniz ki sadece kolluk güçleriyle verilecek bifr mücadele değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu konuda milletin ve devletin el ele vermesi gerekmektedir. Kararlıyız, Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı, olmayacaktır. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar ulusal, uluslararası hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucuyla mücadele bu kararlılığımızı gösteren rakamları paylaşmak istiyorum. Son 180 günde uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 15 bin 280 kişi tutuklandı, 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.