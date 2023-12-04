Vergi kaçakçısı fenomenlere özel timli takip! Hesabını kapatan da kurtulamıyor! 300- 400 fenomen inceleniyor

Sosyal medya fenomenlerine yönelik son yılların en kapsamlı denetimi devam ediyor. Maliye, Sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi. Kara para ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor. Bugüne kadar 100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildi. Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.

HESAPLARINI KAPATSALAR BİLE HARETKLERİ İNCELENİYOR Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor. Kara para trafiği özellikle güzellik merkezleri, spor kulüpleri üzerinden yürütülüyor. Örneğin, internette 100 liraya satılan ürün güzellik merkezi üzerinden 10 liraya faturalandırılıyor. Ucuz ürünlere marka basarak fahiş fiyata satılıyor. Vergisi ödenmeyen gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınıyor. Sosyal medya izleme birimi internet ve sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakıyor, bütün isimler, hesaplar gözden geçiriliyor. Sosyal medya hesabının kapatılması incelemeyi durdurmuyor."





Sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi. Dilan Polat'a yönelik incelemenin Eylül'de başladığını belirten uzmanlar, Ekim'de kara para tespit edilince MASAK devreye girdiğini ve konunun savcılığa intikal ettiğini ifade etti.

300-400 FENOMEN İNCELENİYOR

Maliye sosyal medya izleme birimi incelemeleri TikTok, Facebook, Instegram, YouTube dahil bütün sosyal medya hesapları üzerinden yürütüyor. Polat dosyasında internetten yapılan satışlar, elde edilen gelirler, güzellik merkezleri üzerinden yürütülen para trafiği, gayrimenkul, otomobil alım satımı, uçak kiralama gibi dikkat çeken eylemler, banka hesapları, vergi kayıtlarının incelendiği belirtilirken, vergisi ödenmeyen gelirlerin tamamı suç geliri olarak ele alınıyor.



Edinilen bilgiye göre kapsamlı vergi denetimi yürütülen para trafiğinin yüklü miktarda olduğu belirlenen yaklaşık 300-400 sosyal medya fenomeni bulunuyor. Yapılan incelemelerde ibrazı zorunlu defterlerde hile, yanıltıcı belge kullanma, kayıtları silme, sahte belge düzenleme, yetkisiz kişilere fatura bastırma gibi tespitler yapıldı.