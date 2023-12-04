PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El-Halil'in kuzeydoğusundaki Sair beldesinin Ras el-Aruz bölgesinde 22 ve 23 yaşlarında iki gence ateş açtı. Biri sırtından diğeri ise göğsünden ağır şekilde yaralanan iki genç de El-Halil'deki El-Ehli Hastanesine kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 21:29 Güncelleme 04 Aralık 2023, 21:43
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü, 1'ini ağır yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El-Halil'in kuzeydoğusundaki Sair beldesinin Ras el-Aruz bölgesinde 22 ve 23 yaşlarında iki gence ateş açtı. Biri sırtından diğeri ise göğsünden ağır şekilde yaralanan iki genç de El-Halil'deki El-Ehli Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada ise ağır yaralanan 2 Filistinliden biri olan 23 yaşındaki Enes İsmail El-Ferruh'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 258 oldu. Yaralı sayısı ise yaklaşık 3 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
12 yeni anlaşma imzaladı | Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’den kritik görüşme: İsrail savaş suçlarının hesabını vermeli
Türkiye’den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur
Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
SON DAKİKA