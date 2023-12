Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı

Uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.



"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;





Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8️⃣ İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda

1️⃣ Ton 7️⃣1️⃣9️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗️

3️⃣6️⃣ Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️

❌ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;

📌 33 kg kristal metamfetamin,

📌 116 kg sıvı halde metamfetamin,

📌 2 adet hassas terazi ve

📌 Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.

🚔 1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

❌ Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 ton 480 kg esrar,

📌1700 kök kenevir ele geçirildi.

🚔 1 zehir taciri yakalandı.

❌ Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌34 kg metamfetamin,

📌Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.

🚔 1 zehir taciri yakalandı.

❌ Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.

🚔 20 zehir taciri yakalandı.

❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;

📌 9 kg skunk ele geçirildi.

❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;

📌 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.

❌ Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

🚔 11 zehir taciri yakalandı.

❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;

📌 46 kg 200 gr skunk,

📌 900 gr toz esrar ele geçirildi.

🚔 2 zehir taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

HALKIMIZI ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCU TACİRLERİYLE, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK❗️