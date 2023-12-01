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Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı

Uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu’nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 08:36 Güncelleme 01 Aralık 2023, 08:48
Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı

Uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu'nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı.


"HER AN ENSELERİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;


Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan "Zehir Tacirlerine" yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8️⃣ İlde Düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda
1️⃣ Ton 7️⃣1️⃣9️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗️
3️⃣6️⃣ Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️

❌ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;
📌 33 kg kristal metamfetamin,
📌 116 kg sıvı halde metamfetamin,
📌 2 adet hassas terazi ve
📌 Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.
🚔 1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

❌ Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 ton 480 kg esrar,
📌1700 kök kenevir ele geçirildi.
🚔 1 zehir taciri yakalandı.

❌ Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌34 kg metamfetamin,
📌Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.
🚔 1 zehir taciri yakalandı.

❌ Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.
🚔 20 zehir taciri yakalandı.

❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;
📌 9 kg skunk ele geçirildi.

❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;
📌 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.

❌ Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔 11 zehir taciri yakalandı.

❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;
📌 46 kg 200 gr skunk,
📌 900 gr toz esrar ele geçirildi.
🚔 2 zehir taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

HALKIMIZI ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCU TACİRLERİYLE, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK❗️

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