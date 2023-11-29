Son dakika: 9 ilde ’forex’ dolandırıcılığı operasyonu! Acun Ilıcalı’nın sponsoru Yavuz Usta ve ekonomi yorumcusu Ece Pulaş tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 aydır süren teknik ve fiziki takip neticesinde 30 şahsa yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon kararı almıştı.
SPK'ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde "yatırım" vaadiyle milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 30 kişilik şebekeye 24 Kasım'da İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurusunu yaptığı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda, paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal ile birlikte 319 bin 445 TL, 22 bin 400 Amerikan doları ve 380 avro para ele geçirilmişti.
"Sibergöz" adı verilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında ekonomi yorumcusu Ece Pulaş ile kripto para borsasının tanınan isimlerinden Yavuz Usta'nın da bulunduğu öğrenilirken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.