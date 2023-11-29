Son dakika: 9 ilde ’forex’ dolandırıcılığı operasyonu! Acun Ilıcalı’nın sponsoru Yavuz Usta ve ekonomi yorumcusu Ece Pulaş tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10'u adli kontrol şartı ile salıverilirken, aralarında girişimci Acun Ilıcalı'nın satın aldığı futbol takımı Hull City'e sponsor olan bir kripto para borsasının sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş'ın da olduğu 11 kişi tutuklandı.

4 zanlı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.





PARAVAN ŞİRKETLERİN HESAPLARINDA DÖNEN PARA

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalara dayanan iddialara göre, sistemdeki paraların paravan şirket hesaplarına çok sayıda işlemle gönderildiği ortaya çıktı. Söz konusu şirketlere gelen paraların da yine farklı paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, hesap hareketleri incelendiğinde paraların kripto para borsası olarak tanımlanan bir firmaya transfer edildiği tespit edildi.

Şebekenin, SPK'ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde, yatırımcılara kendilerini yatırım uzmanı gibi tanıtarak arayıp bu yöntemle çok para kazandıracakları vaadinde bulundukları anlaşıldı. Şüphelilerin, şahısları sistemlerinin içerisine çektikleri, yine şüphelilerin televizyon kanallarına reklam vererek vatandaşa yapının güvenilir olduğu izlemini verdikleri ve yatırımcıları heveslendirdikleri belirlendi.