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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Dede'ye verdiği sözü tuttu! Artvin'in Yusufeli ilçesi doğal gaza kavuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri anahtar teslim törenine katılım sağlamıştı. Anahtar teslim töreninde yer alan 92 yaşındaki Binali Polat anahtarını alırken, Başkan Erdoğan'dan doğal gaz istediğinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan sözünde durdu ve Binali Dede doğal gaza kavuştu. Yusufeli ilçesi bir yol sonra kömürden kurtularak doğal gaz kullanmaya başladı.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 18:57 Güncelleme 25 Kasım 2023, 19:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Dede’ye verdiği sözü tuttu! Artvin’in Yusufeli ilçesi doğal gaza kavuştu

Başkan Erdoğan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri anahtar teslim törenine katılmıştı. Anahtarını alan 92 yaşındaki Binali Polat'ın isteği doğal gaz oldu.

Başkan Erdoğan sözünü tuttu, Yusufeli doğal gaza kavuştu





Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu, baraj altında kalan Artvin'in yeni Yusufeli ilçe merkezi doğal gaza kavuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 yıl içinde ilçeye doğal gazı getirdi.

İsteği yerine getirilen 92 yaşındaki Binali Polat, duygularını şöyle ifade etti:

"Yeni şehrimizi de unutmadı, herkes razı oldu, memnun oldu, duacıyız. Söz verdi, günü gününe de geldi. Şimdi millet faydalandı, biz de faydalandık. Doğal gazı istemiştim, merkezin bu, Yusufeli halkının tümüyle beraber. Biz de şimdi çok memnun olduk, yarısından fazlası yapıldı, kalanı da yapılıyor..."



Sıcak ve göl manzaralı evlerinin tadını çıkaran ilçe sakinleri hizmetten memnun 2 bin 700 hanenin bulunduğu yeni ilçede 750 aile doğal gaz kullanımına başladı.



Diğer evlerde de iç tesisatın yapılmasıyla abonelikler gerçekleştirilecek.

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