Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Dede’ye verdiği sözü tuttu! Artvin’in Yusufeli ilçesi doğal gaza kavuştu





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 yıl içinde ilçeye doğal gazı getirdi.

İsteği yerine getirilen 92 yaşındaki Binali Polat, duygularını şöyle ifade etti:

"Yeni şehrimizi de unutmadı, herkes razı oldu, memnun oldu, duacıyız. Söz verdi, günü gününe de geldi. Şimdi millet faydalandı, biz de faydalandık. Doğal gazı istemiştim, merkezin bu, Yusufeli halkının tümüyle beraber. Biz de şimdi çok memnun olduk, yarısından fazlası yapıldı, kalanı da yapılıyor..."