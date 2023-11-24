SON DAKİKA I Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklandı

'3 GÜN YATIP ÇIKACAK'

Öte yandan Betkayan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bozdağ'ın gözaltına alınma sebebini, uzaklaştırma kararına uymaması ve hakaret olarak belirtti. Betkayan: "Reşit kara paradan değil, zamanında bana uzaklaştırması olduğu halde bana yaklaştığı için ve benim hakkımda konuşma yasağı olduğu halde hakarette bulunduğu için gözaltında. Zaten 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" dedi.