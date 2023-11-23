Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Ankara’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti. Görüşmeye ilişkin bir görüntü Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı.

BAKAN FİDAN KORE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin'le karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile enerji alanında iş birliği imkanları ele alındı.