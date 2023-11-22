MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklaması: Aramıza kimse giremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" açıklamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

Sistemin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmeli. Bu da son derece doğal ve doğru seçenek.

- Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler, yaptığımız açıklamalar belli, esasen hiç değişme göstermemiştir.



- Cumhur İttifakı olarak konuşup tartışarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz.

- Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz.

- Cumhurbaşkanımızla diyalogumuz hasbi, harbi, haysiyetli, hakseverlik üzerine, saygı ve sevgi temelli, hiç kimse de aramıza giremeyecek. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yok...