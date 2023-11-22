MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklaması: Aramıza kimse giremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" açıklamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı:
Sistemin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmeli. Bu da son derece doğal ve doğru seçenek.
- Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler, yaptığımız açıklamalar belli, esasen hiç değişme göstermemiştir.
- Cumhur İttifakı olarak konuşup tartışarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz.
- Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz.
- Cumhurbaşkanımızla diyalogumuz hasbi, harbi, haysiyetli, hakseverlik üzerine, saygı ve sevgi temelli, hiç kimse de aramıza giremeyecek. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yok...
REHİNELER İÇİN DEVREDEYIZ
Başkan Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ile basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, rehine takası konusunda Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci yönettiklerini söyledi. Erdoğan, "Temennimiz odur ki bir an önce rehineler serbest bırakılır. Sürekli görüşme halindeyiz. Beklentilerimiz buralarda olumlu netice almak" dedi.