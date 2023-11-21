Son dakika: Başkan Erdoğan’ın 4 yıllık çalışması kitaplaştırıldı: Aşkınan Çalışan Yorulmaz

Türkiye'nin gerek yatırımları gerekse yeni yüzyıla yakışacak stratejik hamleleri sayesinde sadece kendi krizlerinin üstesinden gelebilen bir ülke değil, aynı zamanda küresel krizlere kendi imkanlarıyla karşı koyabilen bir ülke haline geldiği belirtilen ön sözde, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen ve vatandaşların yaşamını yitirdiği depremlerin, 2023 yılının en acı veren olayı olduğuna işaret edildi.

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu felaket hem birlik ve beraberliğimizin hem de ülke olarak istikrar ve gücümüzün tekrar ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu süreçte dünyanın da sorunu haline gelen dezenformasyonla mücadele konusunda da etkin adımlar atılmaya başlandı. Yanlış haber ve bilginin, olumsuz sonuçlarının askeri, siyasi ve toplumsal alanda nelere mal olabileceği konusu daha çok gözler önüne serildi.

Felakette devletin tüm imkanlarını seferber ettiği, depremin yaralarının sarıldığı, şehirlerin yeniden inşa edildiği aktarılan ön sözde, şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geliştirilen yerli ve milli projeler ile teknoloji ve savunma sanayiinde çok kıymetli adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ile birlikte çalışmalarına da hız kesmeden devam etmektedir. 2023 yılının ilk altı ayında, 51 açılış ve tanıtım ile 4 ödül törenine iştirak etmiş, 85 yurt içi, 2 yurt dışı ziyaretinde bulunmuş. 107 yurt içi kabul ve 6 büyükelçi güven mektubu kabulü gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki oy oranını 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde artırarak mutlak bir zafer elde etti. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, milletimizden aldığı destekle 'yola devam' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye üzerine oynanan tüm oyunları bertaraf ederek tarihi bir başarıya imza atmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı'nda, belirlenen hedeflere güçlü adımlarla yürümeye devam edilecektir."

"TÜRKİYE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın 4 yıl boyunca yürüttüğü tüm çalışmaların büyük bir titizlikle 4 ciltlik eser haline getirildiğini belirtti.