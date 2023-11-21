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10 PKK'lı teröristi cehenneme gönderen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Son dakika haberleri... Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirilmesinde görev alan 32 yaşındaki şehit Abdullah Köse memleketi Ankara'da toprağa verildi. Anne Necla Köse, cenazenin götürüldüğü sırada, "Oğlum şerefli gitti. Düğününü yaptık" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:19 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:28
10 PKK’lı teröristi cehenneme gönderen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin (32) cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, dün Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta şehit oldu. Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Şehit Köse'nin cenazesi, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

'OĞLUM ŞEREFLİ GİTTİ'
Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konuldu. Şehidin annesi Necla ve babası Necati ile eşi Büşra Köse, törende taziyeleri kabul etti.

Şehidin 3 aylık bebeği Ela Lidya Köse'nin ise cenazeye getirilmediği ve evde yakınlarıyla kaldığı öğrenildi. Ayakta durmakta zorlanan annesi Necla Köse ve eşi Büşra Köse'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından tabut, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Anne Necla Köse, cenazenin götürüldüğü sırada, "Oğlum şerefli gitti. Düğününü yaptık" dedi. Şehit Köse'nin cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Öte yandan edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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