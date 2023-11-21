10 PKK’lı teröristi cehenneme gönderen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin (32) cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, dün Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta şehit oldu. Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Şehit Köse'nin cenazesi, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.