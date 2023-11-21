İBB yine suya zam istedi! Bu kez yüzde 48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine zam istiyor...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne İSKİ su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı maddelerini içeren yazı gönderildi.
SUYA YÜZDE 48 ZAM İSTENECEK
İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonuna sevk edildi.