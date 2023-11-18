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Trabzon ve Rize'de kar: 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Son dakika haberi! Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı mahalle ve yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmaları sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 13:10 Güncelleme 18 Kasım 2023, 13:10
Trabzon ve Rize’de kar: 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerine bağlı 4'er köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 5 iş makinesi yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yola buzlanmaya karşı tuz serpti.

Trabzon'un da yüksek kesimlerinde yağış aralıklara devam ediyor.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat ve Limonsuyu yaylaları ile Şekersu, Çayıroba ve Derindere mahallelerinin, Hayrat ilçesine bağlı da Sarmaşık Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı mahalle ve yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmaları sürdürüyor.


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