Başkan Erdoğan’dan Gazze’deki soykırıma çok sert tepki: İsrail terör devletidir

Hamas bir siyasi parti... İsrail, terör devletidir. Netanyahu gidicidir. Ey İsrail, sende nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Biz bunları biliyoruz. Netanyahu, artık ecelin geliyor.
Bunlar Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalılar! Bu katliamlara aleni destek verenleri de unutmuyoruz! Olay haçlı-hilal meselesidir. Tüm dünyanın maskeleri de düşmüştür.
İSRAİL TERÖR DEVLETİ HAMAS SİYASİ PARTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'e, Batı'ya çok sert yüklendi:
- Ey İsrail sende atom bombası nükleer bomba var, bununla tehdit ediyorsun...
- Var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin Netanyahu...
- Ahlak, vicdan, onur namına ne varsa hepsini kaybedenler, insan değil ancak belhüm adal olabilir.
- ABD ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti, katliamlarına 40 gündür aralıksız devam ediyor.
- Evlerini terk etmeye zorladıkları Filistinliler'i yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle İsrail devlet terörü estiriyor. Açık söylüyorum İsrail bir terör devletidir.
- Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip kazanan bir siyasi partidir.
- Karşımızda soykırım var. Binlerce avukatla Lahey Adalet Divanı'na başvuracağız.
Erdoğan, "İnsanım diyen hiç kimse Gazze'de yaşananları onaylayamaz, mazur ve meşru göremez" dedi.