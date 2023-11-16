Başkan Erdoğan’dan Gazze’deki soykırıma çok sert tepki: İsrail terör devletidir

Hamas bir siyasi parti... İsrail, terör devletidir. Netanyahu gidicidir. Ey İsrail, sende nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Biz bunları biliyoruz. Netanyahu, artık ecelin geliyor.



Bunlar Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalılar! Bu katliamlara aleni destek verenleri de unutmuyoruz! Olay haçlı-hilal meselesidir. Tüm dünyanın maskeleri de düşmüştür.

İSRAİL TERÖR DEVLETİ HAMAS SİYASİ PARTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'e, Batı'ya çok sert yüklendi:

- Ey İsrail sende atom bombası nükleer bomba var, bununla tehdit ediyorsun...

- Var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin Netanyahu...