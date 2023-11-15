Gençlere vergisiz telefon ve ücretsiz internet başvuruları başladı! Vergisiz telefon alma şartları nelerdir? Nasıl başvurulacak? Vergisiz telefon modelleri hangileri?

Bilgisayar ve telefon için ne kadar ödenecek?

Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek. Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

Başvurular nereye yapılacak?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak.

Ne zaman hesaba geçecek?

Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek.





Destekten yararlanıp satılabilir mi?

Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmak durumunda. Ayrıca sadece destekten yararlanan kişilerin adına hatlar da cihazlar kullanılabilecek.