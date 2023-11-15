Gençlere vergisiz telefon ve ücretsiz internet başvuruları başladı! Vergisiz telefon alma şartları nelerdir? Nasıl başvurulacak? Vergisiz telefon modelleri hangileri?

Ne kadar sürecek?
İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanacak. Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmeyecek.
Başvurular ne zaman alınacak?
İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılacak.
Telefon numarası taşınırsa ne olacak?
Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılacak. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.
YERLİ MODELLER ÖN PLANDA
Öncellikle 9 bin 500 TL'lik üst sınır nedeniyle daha çok üretimi Türkiye'de yapılan akıllı telefon ve bilgisayarların bu kapsama girdiğini belirtelim. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptop'lar söz konusu şartları karşılıyor. Örneğin akıllı telefon tarafında Türkiye'de üretilen veya montajı yapılan 10 markanın 43 modeli tercih edilebilecek. Aynı şekilde bilgisayarlarda da yerli modeller ön planda olacak. Örneğin; akıllı telefonlarda Samsung'un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri kapsama giriyor. Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor. Yine Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL'yi geçmeyen modelleri bulunuyor.
Bilgisayar tarafında ise seçenekler çok daha sınırlı. Çünkü, 9 bin 500 TL'ye kadar olan limitte işlemcisi ve RAM'i güçlü olmayan 'notebook' olarak bilinen giriş seviyesi dizüstü cihazlar bulunuyor. Örneğin; Lenovo IP, HP 15, Casper C370.4020-4C00B, Hometech Alfa 620 C gibi dizüstü bilgisayarlar 9 bin 500 TL sınırını aşmıyor. Bu cihazlarda genellikle 4 GB RAM, çok güçlü olmayan ancak ödev, sunum ve internet ihtiyaçlarını çözebilecek Intel Celeron N4020 İşlemci gibi işlemciler, 120 GB depolama kapasitesi, yüksek çözünürlüğü bulunmayan 1366 x 768 çözünürlükte ekranlar bulunuyor. Özellikle bilgisayar tarafında seçeneklerin sınırlı olması öğrencilerin istediği bilgisayarları bulmakta zorlanacağı anlamına geliyor.