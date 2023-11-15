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Gençlere vergisiz telefon ve ücretsiz internet başvuruları başladı! Vergisiz telefon alma şartları nelerdir? Nasıl başvurulacak? Vergisiz telefon modelleri hangileri?

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Peki vergisiz telefon alma şartları nelerdir? Nasıl başvurulacak? Vergisiz telefon modelleri hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:11 Güncelleme 15 Kasım 2023, 10:37
Gençlere vergisiz telefon ve ücretsiz internet başvuruları başladı! Vergisiz telefon alma şartları nelerdir? Nasıl başvurulacak? Vergisiz telefon modelleri hangileri?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerine tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği ve 12 ay boyunca aylık 10 GB internet hizmetini kapsayan Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını belirtti.

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB internet başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

Genç Teknoloji Destek ile üniversite öğrencilerine piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplam 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verilecek.

Destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlanmış olacak.

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte internet verilecek. Gençler bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Peki vergisiz telefon alma şartları nelerdir? Nasıl başvurulacak? Vergisiz telefon modelleri hangileri? İşte detaylar...

Destekten yararlanma şartları neler?
Sabah'ta yer alan habere göre, Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. TC vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Bilgisayar ve telefon için ne kadar ödenecek?
Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek. Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

Başvurular nereye yapılacak?
Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak.

Ne zaman hesaba geçecek?
Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek.



Destekten yararlanıp satılabilir mi?
Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmak durumunda. Ayrıca sadece destekten yararlanan kişilerin adına hatlar da cihazlar kullanılabilecek.

YILDA 120 GB BEDAVA İNTERNET
İnternet desteğinde başvurular nereye yapılacak?
Öğrencıler bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgilerini, kendi adına kayıtlı telefon numarasını sisteme girecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci bilgileri internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilecek. Destek bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecek.

Ne kadar sürecek?
İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanacak. Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmeyecek.

Başvurular ne zaman alınacak?
İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılacak.

Telefon numarası taşınırsa ne olacak?
Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılacak. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak.

YERLİ MODELLER ÖN PLANDA
Öncellikle 9 bin 500 TL'lik üst sınır nedeniyle daha çok üretimi Türkiye'de yapılan akıllı telefon ve bilgisayarların bu kapsama girdiğini belirtelim. Telefonlarda giriş-orta segmentteki modeller, bilgisayarlarda giriş segmentindeki laptop'lar söz konusu şartları karşılıyor. Örneğin akıllı telefon tarafında Türkiye'de üretilen veya montajı yapılan 10 markanın 43 modeli tercih edilebilecek. Aynı şekilde bilgisayarlarda da yerli modeller ön planda olacak. Örneğin; akıllı telefonlarda Samsung'un Galaxy serisinden A04e, A54 5G, A14, A04s, A32, A23, M14 5G ve M13 modelleri kapsama giriyor. Xiaomi Redmi serisinden 9C, 9T, 10 2020, 10C, 12C, Note 10S, Note 11, Note 12 ve 12 modeller de kriterleri karşılıyor. Yine Reeder, Vivo, Casper, General Mobile gibi markaların da 9 bin 500 TL'yi geçmeyen modelleri bulunuyor.

Bilgisayar tarafında ise seçenekler çok daha sınırlı. Çünkü, 9 bin 500 TL'ye kadar olan limitte işlemcisi ve RAM'i güçlü olmayan 'notebook' olarak bilinen giriş seviyesi dizüstü cihazlar bulunuyor. Örneğin; Lenovo IP, HP 15, Casper C370.4020-4C00B, Hometech Alfa 620 C gibi dizüstü bilgisayarlar 9 bin 500 TL sınırını aşmıyor. Bu cihazlarda genellikle 4 GB RAM, çok güçlü olmayan ancak ödev, sunum ve internet ihtiyaçlarını çözebilecek Intel Celeron N4020 İşlemci gibi işlemciler, 120 GB depolama kapasitesi, yüksek çözünürlüğü bulunmayan 1366 x 768 çözünürlükte ekranlar bulunuyor. Özellikle bilgisayar tarafında seçeneklerin sınırlı olması öğrencilerin istediği bilgisayarları bulmakta zorlanacağı anlamına geliyor.

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