Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın en acı günü! Annesi Binnaz Erbaş son yolculuğuna uğurlandı

Binnaz Erbaş için ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Başkan Ali Erbaş burada yaptığı konuşmada cenazeye katılan bütün herkese teşekkür ederek, annesi için helallik istedi, ardından cenaze namazını kıldırdı.