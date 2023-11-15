’Çatışmalara insani ara!’ BMGK, Gazze’deki insani durumla ilgili 5. karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor

Karar tasarısında söz konusu uygulamaların özellikle çocuklar üzerinde büyük yük oluşturduğuna işaret edilirken, yardımların çocukların ve tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Koordinasyon ve önden bilgilendirmenin önemi dile getirilen karar tasarısında, özellikle BM ile çocuklar, hastalar ve personelin hareketi konusunda iletişim içinde olunması talep ediliyor. Karar tasarısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kararın uygulanmasıyla ilgili BMGK'ye bilgi sağlaması isteniyor.

Malta'nın karar tasarısında, tüm taraflardan uluslararası hukuk, uluslararası insancıl ve insan hakları hukukuna saygı göstermeleri talep edilirken, " Uluslararası insancıl hukuk çocuklara koruma sağlar." ifadesi yer alıyor.

GEÇİCİ BMGK ÜYESİ MALTA'NIN "ÇOCUK" VURGUSU Çocuklar konusuna öncelik vermesiyle tanınan geçici BMGK üyesi Malta'nın, oylamaya sunacağı karar tasarısında da çocuklara vurgu yaptığı görülüyor.

Cenevre Sözleşmesi'nde "çatışmada çocukların korunması" ilkesinin yer aldığı hatırlatılan karar tasarısında, özellikle çocuklar olmak üzere Gazze 'deki sivil halkın temel ihtiyaçlarından mahrum edilmesine ve zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyor.

VETO EDİLİP EDİLMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

7 Ekim'den bu yana 4 farklı karar tasarısının veto edildiği BMGK'de, Malta'nın karar tasarısının daimi üyeler tarafından veto edilip edilmeyeceği ise bilinmiyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı ya da İsrail'in sebep olduğu sivil ölümlere değinmeyen karar tasarısına yeterli destek sağlanıp sağlanmayacağı tartışılıyor.

4 KARAR TASARISI VETO EDİLDİ

Gazze'deki insani durumla ilgili BMGK, 7 Ekim'in ardından 4 karar tasarısını ele aldı. İlk olarak Rusya'nın 17 Ekim'de sunduğu ve "insani ateşkes" talep edilen karar tasarısına ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullanmıştı.