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Irak'ın kuzeyine terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:34 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:34
Irak’ın kuzeyine terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.

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