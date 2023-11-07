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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Özbekistan'a gidecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için yarın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gidecek. Zirvede, ekonomik ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırılarının durdurulması konusu da ele alınacak.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 15:01 Güncelleme 07 Kasım 2023, 15:22
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Özbekistan’a gidecek

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.

2 gün sürecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR BELİRLENECEK
Zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

ZİRVEDE İSRAİL SALDIRILARININ DURMASI VE FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIM DA GÖRÜŞÜLECEK
Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

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