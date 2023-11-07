Bay Bay Kemal’in oğlu İmamoğlu Özel’e kardeş oldu! Samimi pozlarla kameralar karşısına çıktılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , seçimlerin ertesi günü "Değişim" diye ortaya çıktı. O rüzgarı, Kurultay'a taşıdı. Özgür Özel 'in CHP Genel Başkanı olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ama CHP Parti Meclisi seçiminde ikili arasındaki ilk gerginlik yaşandı. İmamoğlu, 20 adamının yönetimde görev almasını sağladı. Dün de Özel'i ziyaret edip samimi pozlarla kameralar karşısına çıktı.

BABA, EVİNE ÇEKİLDİ

Bu buluşmada Özel, "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak" açıklaması yaptı. Ardından sosyal medyada yorumlar patladı. Seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" sözleri adeta rafa kalktı. Şimdiden CHP'de iki cephe açıldı. Özel, her ne kadar "kardeşiz" dese de önümüzdeki günlerde İmamoğlu ile aralarındaki çatlağın iyice gün yüzüne çıkacağı iddiası, dilden dile dolaşmaya başladı.