Başkan Erdoğan, Batılı ülkelere böyle seslendi: Bu utanç size yeter

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta Gazze ile ilgili önemli açıklamalar yaptı: - İsrail, bu acımasız adımı kendi gücüyle atmadı. Amerika dendiği zaman akla Amerika'nın kendisi gelmemeli. Amerika bana göre Batı'nın içerisinde değerlendirilmeli. Başta Amerika olmak üzere bütün Batı şu anda İsrail'in yanında. - Avrupa 'da çifte standardın, ilkesizliğin, hukuksuzluğun tarihi yazılıyor. Tarihte Yahudilere karşı yaptıklarının Avrupa ülkelerinin ayağını bağladığını, kendilerini inkar derecesine getirdiğini bugün görüyoruz. - Batılı devletler Gazze katliamındaki tutumlarının utancının altında ezileceklerdir. Nerede adalet diye haykırıyoruz. Nerede barışı korumak üzere kurulmuş uluslararası kuruluşlar?





GARANTÖR OLURUZ

- Nerede insan hakları savunucuları? Devlet yöneticileri sussa da halklar susmuyor görüyorsunuz. Avrupa sokaklarında onca yasağa, rağmen halklar adalet istiyor.

- Garantörlük konusunu bu olaylar başladığı andan itibaren sürekli söyledik, söylüyoruz. Dedik ki; eğer Türkiye'ye bir garantörlük görevi düşerse biz görevi almaya hazırız, garantör ülke olabiliriz.

- Biz bölgeye huzuru ve barışı getirecek formülleri destekleriz. Filistinlilerin yaşamlarını daha da karartacak, onları tarih sahnesinden aşama aşama silecek planların ise destekçisi olmayız.



ABD'DEN GÜÇ ALIYOR

- BM'deki Gazze'de acil ateşkes talebi oylamasında, 121 ülke, İsrail'in ve beraberindekilerin karşısında durdu. Amerika'yı bir kenara koyarsanız, İsrail'in yanında kimse yok.

- Bu neyi gösteriyor, senin istediğin kadar silahın olsun, istediğin kadar paran olsun, yetmiyor. BM'deki oylama bu açılardan çok çok önemliydi.

- İsrail durdurulamazsa, yapılanların hesabı sorulamazsa, insanların uluslararası hukuka da küresel sisteme de zaten azalan güveni yok olmaya yüz tutacaktır.



HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Başkan Erdoğan, Gölcük'te "Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni"ne katıldı. "Pek çok ülkede enflasyon oranları 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Enflasyonu tek haneli rakamlara geriletmek en önemli edefimiz" dedi. Bu hedefin 2028 yılı sonu için yüzde 4,7 olduğunu söyledi. "Avrupa'nın batarya üretim üssü olma konusunda da kararlıyız" sözlerini kaydetti.