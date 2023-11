NUN Okulları'ndan "Öz'e Yolculuk' temalı zirve! Dr. Esra Albayrak’tan Gazze katliamına tepki: Dünya alarm veriyor bu açık bir soykırım

Esra Albayrak, "Bugünkü zirvemizin referans noktası insanı esas alan Anadolu'nun derin berrak ilim ve irfan geleneğidir. Oradan beslenerek, her türlü tahakküm ve ayrımcılığı reddetme cehdine sahip, yaradılan her bir insanı ve canlıyı yaradandan ötürü seven ve hukukunu koruma sorumluluğunu taşıyan insanı bugün de yetiştirebilir miyiz? Eğitimde hangi öz referanslar bugünün buhranlı, sisli dünyasında biz eğitimcilere yol gösterici olabilir?" dedi. Artan kültürel karşılaşmalar ve insan hareketliliği, kulturlerarası anlayışı ve kaynaşmayı arttırmanın aksine çatışma ve ırkçılığı beslediğini belirten Albayrak; "Öyleyse, insan ve insanın tekamülüne dair farklı bir arayışa girmeliyiz. Bunun için Dede Korkut'u, Hoca Ahmet Yesevi'yi, Hacı Bektaş- ı Veli'yi, Yunus Emre'yi ve onlar ile yükselen medeniyetin kodlarını anlayarak bugüne özel düşünce sistemleri, eğitim metodolojileri geliştirmek ve yine Alev hocanın veciz kavramsallaştırmasıyla zihinlerimizi iğdiş eden "oryantalist vesayetten" kendimizi kurtarmak zorundayiz." ifadelerini kullandı.

Dr. Albayrak, "Daha müreffeh, daha adil, daha huzurlu, daha insanca bir gelecek için çözümü sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddediyoruz. Alev Alatlı hocanın ifadesiyle, gezegenimizi terkedilmiş bir taşocağına çevirmekle tehdit eden günümüz bozuk tüketim örüntüleri, bunlardan mülhem artan enerji kaynağı arayışları, büyüyen çevre sorunları... Gençler arasında artan depresyon, ruh sağlığı problemleri... Dünya nüfusunun yüzde 70'ini küresel servetin yüzde 3 ile geçinmeye mahkum eden vahşi kapitalist düzen, yaklaşık 37 milyonu çocuklardan oluşan 110 milyona yakın göçe zorlanmış mülteci,. dünya genelinde açlıktan ölen ya da ölme eşiğinde olan 35 milyon can... sadece geçtiğimiz 29 günde bütün dünyanın canlı yayın ekranlarında izlediği, yüzlerce ton bombanın altında can veren Gazze'nin asil kadınları, bebekleri, çocukları, gençleri...Dünya alarm veriyor. Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen bilgi teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zeka algoritmaları eğer insanlığın iyiliğine hizmet etmeyecekse, insanı yaşatmayacaksa hatta daha öteye gidelim insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız" diye konuştu.

AÇIK BİR SOYKIRIM

Dr. Esra Albayrak, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada ise Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırıları bir soykırım olarak niteledi.

Esra Albayrak, "Duygularımızı tarif etmek gerçekten mümkün değil. Filistin halkının mücadelesini çocukluğumuzdan takip ediyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada çok açık bir şekilde soykırım var. Bu artık bir soykırım. Hepimizin yüreğini yakıyor. Rabbini bilen bir kul başka bir kula zulüm etmez. Hiçbir insana, yavruya veya bebeğe kitlesel bir silahı doğrultmaz." dedi.