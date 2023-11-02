‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı! İzin olmadan turizm amaçlı kiralamalara ceza

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun kapsamında, kiralanan konutların girişlerine, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaketler asılacak. İzin belgesi ve plaket ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Eğer, turizm amaçlı kiralanacak konut bir binanın dairesi ise, izin belgesi alınabilmesi için aynı binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınacak onayının Bakanlığa ibraz edilmesi zorunlu olacak.

3'ÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANAMAYACAK

Söz konusu Kanun'a göre; izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı. Ancak, kullanıcı tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırabilecek.