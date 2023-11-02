Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Oyuncu Gal Gadot Hamas'la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, "Oyuncu Gal Gadot Hamas'la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini belirterek yalanladı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Oyuncu Gal Gadot Hamas'la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiası manipülasyon içermektedir.



38 yaşındaki İsrailli oyuncu Gal Gadot'un iddiaya konu fotoğrafının 6 yıldır dolaşımda olduğu ve "Gal Gadot 18 yaşında İsrail ordusuna… pic.twitter.com/M5U9AIqA8a