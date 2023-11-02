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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Oyuncu Gal Gadot Hamas'la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Oyuncu Gal Gadot Hamas'la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini ifade ederek yalanladı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 23:41 Güncelleme 02 Kasım 2023, 23:41
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Oyuncu Gal Gadot Hamas’la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, "Oyuncu Gal Gadot Hamas'la savaşmak için İsrail ordusuna katıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini belirterek yalanladı.

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