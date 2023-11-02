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CHP Tunç Soyer'in çevre katliamına bakanlık el koydu! CHP'li belediyeye soruşturma

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırım yapma konusunda yine sınıfta kaldı. Gerekli yatırımları yapmayan belediye yüzünden kentin birçok noktasından farklı sorunlar patlak veriyor. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, mahkemenin durdurma kararına rağmen, Milli Emlak'a ait alana çöp döken İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlattı. Döktüğü çöplerin üzerini kapatan belediye döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 10:32 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:44
CHP Tunç Soyer’in çevre katliamına bakanlık el koydu! CHP’li belediyeye soruşturma

CHP'li belediyelerin hizmet ve altyapı konusunda vatandaşlara çektirdiği eziyetler bitmek bilmiyor.

Bu eziyetlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp suları, bölgede heyelana neden oldu.



Büyükşehir Belediyesinin yaşananlara seyirci kalması sonucu heyelanın etkisi giderek büyüdü. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan bilim insanları hazırladıkları raporlarda bölgeye çöp dökümünün derhal durdurulması yönünde görüş belirtse de büyükşehir aldırış etmedi.

YARGIYA TAŞINDI
Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan uygulamayı yargıya taşıdı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında Büyükşehir'in Harmandalına çöp dökümüne olanak tanıyan işlemini iptal etti.

ÇÖP DÖKÜMÜNE DEVAM ETTİ
Mahkeme kararını yok sayan Büyükşehir, yasal süresi içinde yargı kararını uygulamayıp çöp dökümüne devam etti.

Büyükşehir'in son olarak bölgedeki heyelanın topuk noktası olarak bilinen eski deve güreşi alanının hemen üst kısmına çöp dökmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Mahalle sakinleri Büyükşehir'e tepki göstererek evlerine çok yakın alana çöp dökümünü protesto etti.

Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye giderek yerinde inceleme başlattı.

TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede Büyükşehir'in, mülkiyeti Milli Emlak'a ait alana, yaptığı tahsis başvurusunun sonucunu beklemeden, kaçak olarak çöp döktüğünü tespit etti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; yaşanan şok gelişme sonrası büyükşehir, eski deve güreşi alanının üst kısmına döktüğü çöplerin üzerini toprakla kapatıp çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kaldı.

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