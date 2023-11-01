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Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan flaş ihracat açıklaması! OVP meyvelerini veriyor

Son dakika haberleri.... Ticaret Bakanı Bolat "2023 yılı Ağustos ayında cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5, aylık yüzde 88,8 oranında düşüşle, 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında cari açığın 2023 yılında 42,5 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 10:36 Güncelleme 01 Kasım 2023, 10:50
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan flaş ihracat açıklaması! OVP meyvelerini veriyor

Son dakika haberleri.... Ticaret Bakanı Bolat "2023 yılı Ağustos ayında cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5, aylık yüzde 88,8 oranında düşüşle, 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında cari açığın 2023 yılında 42,5 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız" dedi.

İşte Ömer Bolat'ın açıklamalarından satır başları:
İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yıl sonuna kadar yasakladık. Bu düzenleme kapsamında yaptığımız denetimler sonucunda bu yıl yaklaşık 67,5 milyon TL idari para cezası uyguladık.

Ayrıntılar geliyor...

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