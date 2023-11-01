Joe Biden Netanyahu’nun kontrolünü kaybetti! Katil Netanyahu hakkında dikkat çeken analiz: Narsist, paranoyak

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak soykırım yaptığı Gazze'de bu kez Cibali kampını hedef aldı. İçinde sivillerin olduğunu bile bile saldırı gerçekleştirdiklerini açıklayan İsrail ordusu katliamda 26. güne girerken ağır bir darbe de yedi.

İSRAİL'E AĞIR DARBE

Dün gizlice başlattıkları kara harekatında Gazze tünellerine giren İsrail ordusu, beklemediği bir karşılık aldı. İsrail askerleri ile Hamas üyeleri arasındaki şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgali başlattıkları günden bu yana en çok korktukları yer olan tünellerde ağır darbe alan İsrail, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü belirtti.