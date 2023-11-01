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Joe Biden Netanyahu'nun kontrolünü kaybetti! Katil Netanyahu hakkında dikkat çeken analiz: Narsist, paranoyak

Son dakika haberleri... Katil İsrail, Gazze'de soykırım gerçekleştirmeye devam ederken El Kassam Tugayları'nın tünellerinde ise ağır darbe alıyor. İşgali başlattıkları günden bu yana en çok korktukları yer olan tünellerde ağır darbe alan İsrail, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü belirtti. İsrail basınında bazı kaynaklar, "Ordu, bu akşam yaşanan büyük kayıpları gizliyor." ifadelerini kullanınca Ordu Sözcüsü Hagari'den uyarı geldi. Hagari, "Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız" dedi. Öte yandan Batı basınında, katliamın başından bu yana İsrail'in yanında olduğunu açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'nun kontrolünü kaybettiğine dair haberler çıkmaya başladı. Netanyahu'nun davranışlarını analiz eden uzmanlar "Narsist, haklı ve paranoyak ve stres altında kötü tepki veriyor” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 11:34 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:42
Joe Biden Netanyahu’nun kontrolünü kaybetti! Katil Netanyahu hakkında dikkat çeken analiz: Narsist, paranoyak

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak soykırım yaptığı Gazze'de bu kez Cibali kampını hedef aldı. İçinde sivillerin olduğunu bile bile saldırı gerçekleştirdiklerini açıklayan İsrail ordusu katliamda 26. güne girerken ağır bir darbe de yedi.

İSRAİL'E AĞIR DARBE
Dün gizlice başlattıkları kara harekatında Gazze tünellerine giren İsrail ordusu, beklemediği bir karşılık aldı. İsrail askerleri ile Hamas üyeleri arasındaki şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgali başlattıkları günden bu yana en çok korktukları yer olan tünellerde ağır darbe alan İsrail, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında "ağır bir bedel ödediğini" itiraf etti. Gallant, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir birliği ziyareti sırasında Gazze'ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin "önemli başarı elde ettiğini" savunarak, "Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.

"SANSÜR NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPAMIYORUZ"
Gallant'ın ardından İsrail kaynaklarından yapılan açıklamalarda, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." çağrısı yapıldı.

"SADECE DUA EDİN"
Filistinli kaynaklara göre Gazze'ye giren İsrailli Givati Tugayı, Hamas'ın kurduğu pusuya düştü. Filistinli Gazeteci Younis Tirawi'nin aktardığına göre; İsrail merkezli Kanal 14'ün muhabiri, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü Givati'nin renk koduna atıfta bulunarak "Mor kan kaybediyor" ifadeleriyle açıkladı.

Akşam saatlerinde İsrail basınında konuya ilişkin "Birliklerimiz Gazze'de çok kötü bir durumda kaldı. Ayrıntı veremiyoruz, sadece dua edin" haberleri yer aldı.

"ORDU KAYIPLARI GİZLİYOR"
Öte yandan İsrail basınında bazı kaynaklar, "Ordu, bu akşam yaşanan büyük kayıpları gizliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına 'susun' talimatı verdi. Hagari, yaptığı paylaşımda "Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız" ifadelerini kullandı.

Hagari, "Herkesin resmi raporlarımıza bağlı kalmasını öneriyorum. Kamuoyunu güvenilir ve doğru bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güçlerimizin güvenliğini sağlayarak rapor vereceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum, dedikodu yaymayın" mesajını verdi.

BİDEN NETANYAHU'NUN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Middle East Eye'nin Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Hearst, kaleme aldığı yazısında İsrail'in kendi vatandaşları ve Filistin arasında hiçbir ayrım yapmadan saldırdığına dikkat çekerek "İsrail'in kendi 11 Eylül'üne yönelik kolektif öfkesi o kadar büyük ki, şimdi tüm cephelere aynı anda saldırıyor" dedi.

NARSİST, PARANOYAK
Öte yandan Al Jazeera, Netanyahu'nun zihnini inceleyen uzmanların değerlendirmelerine yer verdi.

Uzmanlar Netanyahu'nun kararsız ve güvensiz yapısının Gazze'ye yönelik savaşının tehlikelerini artırdığını söylüyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nde ders veren Lulik Kimhi Netanyahu için "Narsist, haklı ve paranoyak ve stres altında kötü tepki veriyor" ifadelerini kullandı.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN İKTİDARDA KALMAK"
İnsanların yaşlandıkça davranışlarının daha da aşırı hale gelme eğiliminde olduğunu ifade ederek "Netanyahu'nun paranoyası ve nasisizmi arttı. Yakın ailesi dışında kimseye güvenmiyor. Kişisel geleceğine her şeyin üstünde öncelik veriyor" dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun kararsız olduğunu söyleyen Kimhi, "O hiç de dayanıklı bir insan değil" ifadelerini kullandı.

Kimhi'ye göre Netanyahu için en önemli şey bedeli ne olursa olsun iktidarda kalmak.

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