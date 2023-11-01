Joe Biden Netanyahu’nun kontrolünü kaybetti! Katil Netanyahu hakkında dikkat çeken analiz: Narsist, paranoyak

"SANSÜR NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPAMIYORUZ"
Gallant'ın ardından İsrail kaynaklarından yapılan açıklamalarda, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." çağrısı yapıldı.
"SADECE DUA EDİN"
Filistinli kaynaklara göre Gazze'ye giren İsrailli Givati Tugayı, Hamas'ın kurduğu pusuya düştü. Filistinli Gazeteci Younis Tirawi'nin aktardığına göre; İsrail merkezli Kanal 14'ün muhabiri, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü Givati'nin renk koduna atıfta bulunarak "Mor kan kaybediyor" ifadeleriyle açıkladı.
Akşam saatlerinde İsrail basınında konuya ilişkin "Birliklerimiz Gazze'de çok kötü bir durumda kaldı. Ayrıntı veremiyoruz, sadece dua edin" haberleri yer aldı.
"ORDU KAYIPLARI GİZLİYOR"
Öte yandan İsrail basınında bazı kaynaklar, "Ordu, bu akşam yaşanan büyük kayıpları gizliyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına 'susun' talimatı verdi. Hagari, yaptığı paylaşımda "Söylentileri yaymayın, gerekli açıklamayı biz yaparız" ifadelerini kullandı.
Hagari, "Herkesin resmi raporlarımıza bağlı kalmasını öneriyorum. Kamuoyunu güvenilir ve doğru bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güçlerimizin güvenliğini sağlayarak rapor vereceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum, dedikodu yaymayın" mesajını verdi.
BİDEN NETANYAHU'NUN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Middle East Eye'nin Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kontrolünü kaybettiğini söyledi.
Hearst, kaleme aldığı yazısında İsrail'in kendi vatandaşları ve Filistin arasında hiçbir ayrım yapmadan saldırdığına dikkat çekerek "İsrail'in kendi 11 Eylül'üne yönelik kolektif öfkesi o kadar büyük ki, şimdi tüm cephelere aynı anda saldırıyor" dedi.