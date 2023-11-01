Hukukçular İsrail dehşetini tek tek anlattı: Netanyahu ve İsrail hükümeti yargılanmalı

Tam ablukanın kabul edilemez olduğunu kaydeden Avukat Keleştimur, "Refah sınır kapısının kapatılarak Gazze'nin dış dünya ile olan ilgisinin tamamen kesilmesi de ayrı bir bahistir. Gazze'de savaş hukukuna hiçbir şekilde uygun olmayan surette 'tam abluka' uygulanmaktadır. İlaç, gıda ve zaruri enerji içeri girememektedir. Bu durum, İsrail'in soykırımının tam ablukayla desteklenmesi anlamına gelmektedir.İsrail'in mevcut uygulamaları, insan hakları hukuku ya da insancıl hukukla uyumlu olmak bir yana, hukukun bu dallarını ortaya çıkaran acı vakıaların tekrarı niteliğindedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi, ulusal mahkemeler ve çeşitli yargı organlarında seslerini yükseltmeleri gerekmektedir. Sivil toplumun da BM Ekonomik ve Sosyal Konsey başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda İsrail'in yaptığı soykırımları anlatması önemli bir kazanım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Avukat Ferhat Çakır, "İsrail aleni bir şekilde savaş suçu işliyor. Hastanelerin bombalanması, sivillerin sığındıkları yerlerin hedef alınması savaş suçudur. Nitekim gelinen noktada bu durum yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İsrail'in yaptıkları bütün uluslararası hukuku ayaklar altına almaktan ibarettir. Bugün bu duruma karşı vicdanı olan herkes sesini yükseltmektedir. Bir milletin göz göre temel gıdadan bile mahrum bırakılması savaş suçundan da öte bir durumdur." şeklinde konuştu.

Avukat Muhammed İnceyılmaz, "İsrail'in uzun yıllardır Gazze'ye abluka uygulayarak orada yaşayan insanları ağır yaşam koşullarına maruz bırakması, sistematik olarak saldırılar düzenleyerek insanları öldürmesi soykırım suçunu oluşturmaktadır. Bugüne gelindiğinde ise halihazırda devam eden silahlı çatışmalarda İsrail'in sivilleri hedef alması, hastaneleri bombalaması, çocukları öldürmesi, gazetecileri öldürmesi gibi eylemler de Savaş suçları kapsamındadır.İsrail 1948'den bugüne kadar yaptığı eylemlerle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 6, 7 ve 8. Maddelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu doğrultuda bu katliamı yapan Netanyahu ve İsrail hükümeti savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır." dedi.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş: Gazze'de yaşanan siyonist vahşetin failleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünü belirleyen Roma Tüzüğü'nde yer alan suçların tamamını birlikte işlemektedir. Uluslararası insancıl hukukun bu kadar yoğun ihlaline tarihin hiçbir döneminde rastlanmamıştır. İnsanlık dışı bu suçlarla ilgili uluslararası yargılama yetkisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ait. Biz Hukukçular Birliği Vakfı olarak, Gazze'de yaşanan siyonist vahşetin sorumluları hakkında işlem yapılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na başvurmak üzere hazırlık yapıyoruz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN