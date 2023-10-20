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TRT Muhabiri Elif Akkuş 3 farklı suçlama ile tutuklandı! | Suçalamaları reddetti: "Serbest bırakılmayı talep ederim"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, tutuklandı. Mahkemede savunma yapan Akkuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 18:12 Güncelleme 20 Ekim 2023, 18:18
TRT Muhabiri Elif Akkuş 3 farklı suçlama ile tutuklandı! | Suçalamaları reddetti: Serbest bırakılmayı talep ederim

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce gözaltına alının ve rahatsızlandığı için hastane kaldırılan gazeteci Elif Akkuş, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifaden veren Akkuş, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"BENİM İÇİN BU ÜLKE, BU BAYRAK ÖNEMLİ HASSASİYET TAŞIMAKTADIR"
Mahkemede savunma yapan Akkuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

GAZETECİ AKKUŞ TUTUKLANDI
Akkuş, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı.

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