TRT Muhabiri Elif Akkuş 3 farklı suçlama ile tutuklandı! | Suçalamaları reddetti: "Serbest bırakılmayı talep ederim"

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce gözaltına alının ve rahatsızlandığı için hastane kaldırılan gazeteci Elif Akkuş, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifaden veren Akkuş, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"BENİM İÇİN BU ÜLKE, BU BAYRAK ÖNEMLİ HASSASİYET TAŞIMAKTADIR"

Mahkemede savunma yapan Akkuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.



GAZETECİ AKKUŞ TUTUKLANDI

Akkuş, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı.