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'Pişmiş kelle' gibi sırıttılar! Biden ve Netanyahu'dan büyük alçaklık! Biden İsrail'e kucak açtı

Dünya, tarihin en büyük katliamlarından birini Gazze'de gördü. Hastane bombalayıp 471 insanı öldüren Netanyahu ise birkaç saat sonra Biden'ı karşılayıp öptü. İki lider 'pişmiş kelle' gibi güldü. Diğer tarafta ise yüzlerce evlat öldü. Parçalanmış cesetler herkesi dehşete düşürdü! Anaların-babaların ağıtları, kalplerimizi adeta yerinden söktü! İnsanlık, El Ahlı Hastanesi'ne gömüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ekim 2023 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:01
’Pişmiş kelle’ gibi sırıttılar! Biden ve Netanyahu’dan büyük alçaklık! Biden İsrail’e kucak açtı

Gazze'den gelen acı haber dünyayı sarstı. El Ahli Hastanesi'ne atılan füzelerle ölenlerin sayısının 471 olduğu açıklandı.

Kurbanların kafası koptu, vücudu parçalandı, iç organları saçıldı. Yaralılar, narkozsuz ameliyata alındı. Yetkililer, cesetlerin arasında açıklama yaptı.

Birkaç saat sonra ise ABD Başkanı Biden'ın uçağı, Tel Aviv'e ulaştı.

Havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu, 50 milletvekili ve 11 bakan tarafından karşılandı. İki lider sarıldı, kucaklaştı. Gazze kan ağlarken onlar neşe saçtı.

39 DAKIKALIK SAÇMALIK!
Biden, Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. 39 dakikalık parodide, İsrail'i destekledi. "Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor" dedi.

"Nasıl emin oluyorsunuz" sorusuna da "Savunma Bakanlığımın raporuyla" diye yanıt verdi ve ekledi: İsrail olmasaydı yenisini icat ederdik!

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