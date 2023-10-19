’Pişmiş kelle’ gibi sırıttılar! Biden ve Netanyahu’dan büyük alçaklık! Biden İsrail’e kucak açtı

Havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu, 50 milletvekili ve 11 bakan tarafından karşılandı. İki lider sarıldı, kucaklaştı. Gazze kan ağlarken onlar neşe saçtı.



39 DAKIKALIK SAÇMALIK!

Biden, Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. 39 dakikalık parodide, İsrail'i destekledi. "Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor" dedi.



"Nasıl emin oluyorsunuz" sorusuna da "Savunma Bakanlığımın raporuyla" diye yanıt verdi ve ekledi: İsrail olmasaydı yenisini icat ederdik!

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