’Pişmiş kelle’ gibi sırıttılar! Biden ve Netanyahu’dan büyük alçaklık! Biden İsrail’e kucak açtı

Gazze'den gelen acı haber dünyayı sarstı. El Ahli Hastanesi'ne atılan füzelerle ölenlerin sayısının 471 olduğu açıklandı.
Gazze'den gelen acı haber dünyayı sarstı. El Ahli Hastanesi'ne atılan füzelerle ölenlerin sayısının 471 olduğu açıklandı.
Kurbanların kafası koptu, vücudu parçalandı, iç organları saçıldı. Yaralılar, narkozsuz ameliyata alındı. Yetkililer, cesetlerin arasında açıklama yaptı.
Birkaç saat sonra ise ABD Başkanı Biden'ın uçağı, Tel Aviv'e ulaştı.
Havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu, 50 milletvekili ve 11 bakan tarafından karşılandı. İki lider sarıldı, kucaklaştı. Gazze kan ağlarken onlar neşe saçtı.
39 DAKIKALIK SAÇMALIK!
Biden, Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. 39 dakikalık parodide, İsrail'i destekledi. "Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor" dedi.
"Nasıl emin oluyorsunuz" sorusuna da "Savunma Bakanlığımın raporuyla" diye yanıt verdi ve ekledi: İsrail olmasaydı yenisini icat ederdik!