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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! İnsan olan bunu yapmaz

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin öldüğü hastane saldırısına, dünyadan cılız Ankara'dan ise sert tepki geldi. Başkan Erdoğan, "Bu saldırı, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ekim 2023 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:01
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki! İnsan olan bunu yapmaz

İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'de adeta soykırıma başladı. Hastane saldırısının ardından Türkiye ayağa kalktı. Siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden, iş, sanat ve spor dünyasından herkes, Filistin'in yanında yer aldı.



Başkan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze halkına soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur.



TÜRKİYE'DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Erdoğan, "Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insani değerleri hiçe saydığını tüm dünyaya göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum! İYİ Parti lideri Meral Akşener: Bu bir terör stratejisidir.

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