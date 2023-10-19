Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki! İnsan olan bunu yapmaz

İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'de adeta soykırıma başladı. Hastane saldırısının ardından Türkiye ayağa kalktı. Siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden, iş, sanat ve spor dünyasından herkes, Filistin'in yanında yer aldı.





Başkan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze halkına soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur.