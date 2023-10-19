74 ilde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon: 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört günde 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1454 ruhsatsız silah ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,

3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,

1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.



2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️



HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023 Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve onlara silah temin edenleri adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bu kapsamda son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca, 170 ruhsatsız av tüfeği ve 37 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.