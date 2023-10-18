Mardin’deki olayda yeni gelişme: Küçük yaştaki çocuklara nişan töreni yapılmıştı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.