İYİ Partili Taner Demirer’den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener 'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öte yandan Demirer'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Türkiye'ye sakın Filistinlileri almayın. Mısır gibi yapın" sözleriyle mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti.

Akşener'in Yardımcısı Demirer'in bu çıkışları büyük tepki çekti.