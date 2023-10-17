İsrail Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'dan 'Aksa Tufanı' itirafı: Hamas'ı durduramadık





İTİRAF GİBİ MEKTUP

Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu ifade eden Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: "Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait. Soruşturma için zaman olacak. Şimdi savaştayız." Savaşın kesin bir zaferle sona ereceğini ifade eden Bar, "Sınır ve zaman sınırı yok. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.





İSTİHBARAT DİKKATE ALINMADI

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın saldırısından birkaç saat önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın üst düzey yetkililer arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri tespit edildiği fakat büyük ölçüde dikkate alınmadığı ifade edildi. Haberlerde, Bar'ın Şin Bet genel merkezine gittiği ve küçük çaplı bir saldırıyı öngörerek Gazze sınırına küçük bir ekibin konuşlandırılmasını emrettiği ifade edildi.





MISIR'IN İSRAİL'İ UYARDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Mısır'ın saldırıdan 3 gün önce İsrailli yetkilileri Hamas konusunda uyardığı ifade edilmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.





"GÖREVİMİZDE BAŞARISIZ OLDUK"

IDF'nin İstihbarat Bölümü başkanı Tümgeneral Aharon Haliva ise yayınladığı bir mektupta, "En önemli görevimizde başarısız olduk ve IDF'nin başkanı olarak bu başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi. HARİTA DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hamas üyelerinden biri cebinden renk kodlu bir harita çıkardı. Haritaya göre ilerleyip kilitli bir kapıyla karşılaştılar. İçeri girer girmez bilgisayarlarla dolu bir odaya, yani askeri istihbarat merkezine girdiler. Odadaki bir yatağın altında iki askerin saklandığını fark edip ikisini de yine vurarak öldürdüler.



Geçtiğimiz hafta titiz bir planlama ile İsrail sınırından yüzlerce Hamaslı'nın içeri girmesi Tel Aviv'de infial yarattı. New York Times'da yer alan habere göre orduya casusların sızmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İstihbaratıyla ünlü Mossad'ın ise bu saldırıyı fark edememesi yetkilileri çileden çıkarttı, öyle ki Mossad ile ilgili soruşturma bile açıldı.