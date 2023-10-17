PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İsrail Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'dan 'Aksa Tufanı' itirafı: Hamas'ı durduramadık

Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi günü düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu İsrail’i büyük şoka uğrattı. Filistin’den herhangi bir saldırı beklemeyen İsrail, Hamas’ın operasyonuna hazırlıksız yakalanırken, operasyonun nasıl önlenemediği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Aksa Tufanı ile ilgili konuşan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar itiraf gibi bir açıklamaya imza attı. Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti. Bar 'Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki saldırının engellenmesini sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık' dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 18:25 Güncelleme 17 Ekim 2023, 19:05
İsrail Şin-Bet Şabak Direktörü Ronen Bar’dan ’Aksa Tufanı’ itirafı: Hamas’ı durduramadık

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun arından Gazze'yi ablukaya alan işgalci İsrail bir yandan kara harekatı için son hazırlıklarını yaparken bir yandan da bölgeye bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail kamuoyu ise günlerdir 'saldırıyı nasıl durduramadık' sorusuna yanıt arıyor.



Aksa Tufanı ile ilgili konuşan İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.

Bar 'Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki saldırının engellenmesini sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık' dedi.



Haaretz bu gelişmeyi 'Shin Bet Şefi: Saldırıyı Engelleyemedik, Bunun Sorumluluğu Bana Düşüyor' başlığı ile okurlarına sundu.

İsrailli gazete haberinde 'İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi'nin izinden giden Ronen Bar, 7 Ekim katliamına yol açan başarısızlıkların sorumluluğunu üstlendi' denildi.

Bar soruşturma yapılacağına ancak şu an için önceliklerinin savaş olduğunun altını çizdi.



İTİRAF GİBİ MEKTUP
Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu ifade eden Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait. Soruşturma için zaman olacak. Şimdi savaştayız."

Savaşın kesin bir zaferle sona ereceğini ifade eden Bar, "Sınır ve zaman sınırı yok. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.



İSTİHBARAT DİKKATE ALINMADI
İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın saldırısından birkaç saat önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın üst düzey yetkililer arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri tespit edildiği fakat büyük ölçüde dikkate alınmadığı ifade edildi.

Haberlerde, Bar'ın Şin Bet genel merkezine gittiği ve küçük çaplı bir saldırıyı öngörerek Gazze sınırına küçük bir ekibin konuşlandırılmasını emrettiği ifade edildi.



MISIR'IN İSRAİL'İ UYARDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Mısır'ın saldırıdan 3 gün önce İsrailli yetkilileri Hamas konusunda uyardığı ifade edilmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.



"GÖREVİMİZDE BAŞARISIZ OLDUK"
IDF'nin İstihbarat Bölümü başkanı Tümgeneral Aharon Haliva ise yayınladığı bir mektupta, "En önemli görevimizde başarısız olduk ve IDF'nin başkanı olarak bu başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Son dakika: Hamas İsraile kimsenin ruhu duymadan nasıl girdi? Haritada keşfedilen askeri üs ve kör noktalar İsraili ele verdi

HARİTA DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Hamas üyelerinden biri cebinden renk kodlu bir harita çıkardı. Haritaya göre ilerleyip kilitli bir kapıyla karşılaştılar. İçeri girer girmez bilgisayarlarla dolu bir odaya, yani askeri istihbarat merkezine girdiler. Odadaki bir yatağın altında iki askerin saklandığını fark edip ikisini de yine vurarak öldürdüler.

Geçtiğimiz hafta titiz bir planlama ile İsrail sınırından yüzlerce Hamaslı'nın içeri girmesi Tel Aviv'de infial yarattı. New York Times'da yer alan habere göre orduya casusların sızmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İstihbaratıyla ünlü Mossad'ın ise bu saldırıyı fark edememesi yetkilileri çileden çıkarttı, öyle ki Mossad ile ilgili soruşturma bile açıldı.



KÖR NOKTALARI KULLANDILAR
Hamas'ın bu saldırısıyla beraber İsrail için kurulmuş olan 'yenilmez' algısı da kırıldı. Hamas 'Gazze'yi yönetmekle meşgul' varsayımları da alt üst oldu. Hamas, insansız hava araçlarını kullanarak Gazze sınırındaki önemli gözetleme ve iletişim kulelerini yok etti. İsrail ordusu üzerinde geniş kör noktalar oluşturdu. Yetkililer, Hamas'ın patlayıcılar ve traktörlerle sınır barikatlarında boşluklar açarak ilk dalgada 200 ve aynı günün ilerleyen saatlerinde 1.800 kişinin geçmesine olanak sağladığını söylüyor. Hamas, motosikletler ve kamyonetlerle İsrail'e hücum ederek en az sekiz askeri üs ve 15'den fazla köyü ele geçirdi.



'TAM YERİNİ BİLİYORLARDI'
Sınır boyunca Hamas'ın silahlı kuvvetleri İsrail sınır üslerinin hepsini olmasa da çoğunu ele geçirdi. Burada birçok silahlı-silahsız İsrail askerini öldüren Hamas, için üst düzey bir İsrail ordusu yetkilisi, 'Bazı üslerdeki iletişim kanallarının yerlerini tam olarak biliyorlardı, onları yok ettiler' dedi.

Tel Aviv’in Aksa Tufanı hezimeti: İsrail Hamas’ın saldırı hazırlığını neden fark etmedi? ABD’li yetkililer ‘Mossad çöktü’ diyor
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’te kabul edildi! CHP ve HDP hayır oyu kullandı
Hayat finans
SON DAKİKA