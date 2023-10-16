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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ'cü yakalandı

Güvenlik güçleri, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 FETÖ'cüyü yakaladı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 15:49 Güncelleme 16 Ekim 2023, 16:01
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 51 FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ İLİŞKİLERİ TESPİT EDİLDİ
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgunun ardından salıverildi.

36'SI TUTUKLANDI
Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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