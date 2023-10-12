Savaş değil katliam! Başkan Erdoğan Netanyahu yönetimine uyarılarda bulundu

ÖRGÜT UYARISI! UYARISI ! - Başkan Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup Toplantısı 'nda önemli açıklamalar yaptı. HAMASİsrail çatışmalarıyla ilgili uyardı: - İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz. - Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip, alt yapısını çökerterek, camisinden kilisesine, tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak, sivillerin binalarını bombalarla yıkarak utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma, savaş değil katliamdır. - Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istemeyen bir konuma itebilir.

- Sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil, ancak örgüt refleksi olabilir. - İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. - BM ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmış, ahde vefa göstermemiş, Filistinliler'in hak ve hukukunu koruyamamıştır. - Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.





- Bölgede etki sahibi aktörlerin sükuneti tesis etme yerine yangına adeta körükle giden kışkırtıcı tavrını esefle karşılıyoruz.

- Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki devletleri taraflar arasında hakkaniyetli, adil ve insani değere dayalı tutumlar almaya çağırıyoruz.

Başkan Erdoğan, İsrail'e uyarı yaptı: Bu savaş değil katliamdır. İsrail devlet gibi değil de örgüt gibi davranmaya devam ederse, örgüt muamelesi görmeye mahkumdur.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. Türkiye'nin saldırılardan etkilenen sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını söyledi.



ERDOĞAN REHİNELER İÇİN DEVREDE

Başkan Erdoğan'ın rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi. Hamas'ın elinde İsrail, Çin, Tayland, Almanya, ABD ve Nepal vatandaşı 150 sivil rehinenin olduğu tahmin ediliyor. Erdoğan'ın müzakere talimatı sonrası Hamas, İsrailli bir kadını ve çocuğunu serbest bıraktı.

1967 MESAJI

Erdoğan; "Bölgeye kalıcı huzur ve barış, BM kararlarına dayanan 1967 sınırlarıyla bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebilir" dedi.

İYİ PAARTİ'YE KAPIMIZ AÇIK

Erdoğan, yerel seçimlere de değindi. "İstanbul ve Ankaralılar'a belediyeciliği göstereceğiz" dedi ve ekledi: Cumhur İttifakı'na katılmak isteyen herkese kapımız açık. İyi Parti için de aynı şekilde!



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