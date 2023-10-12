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Çorum'da PKK'ya operasyon: Uyuşturucuyla yakalandı

Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Y.K yakalandı. Y.K. terör örgütü ile ilişkisi bulunmasından aynı araçtaki S.K. ve D.G. ise uyuşturucu bulundurmaktan polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 09:12 Güncelleme 12 Ekim 2023, 09:12
Çorum’da PKK’ya operasyon: Uyuşturucuyla yakalandı

Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddia edilen Y.K'yi takibe aldı.

İÇİNDE UYUŞTURUCU OLAN ARABADA YAKALANDI
Takibe alınan şüphelinin içinde bulunduğu 34 CMN 849 plakalı otomobil, Yeniyol Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile bıçak ele geçirildi.

Aynı araçtaki Y.K. terör örgütü ile ilişkisi bulunmasından, S.K. ve D.G. ise uyuşturucu bulundurmaktan polis ekiplerince gözaltına alındı.

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