MISIR'DAN İSRAİLE UYARI İDDİASI Hamas baskınından üç gün önce Mısır tarafından İsrail'e bir uyarı yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Michael McCaul , gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir olayın yaşanabileceğine yönelik olarak Mısır'ın İsraillileri (saldırıdan) üç gün önce uyardığını biliyoruz" dedi.

NETANYAHU YALANLAMIŞTI İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

Tel Aviv'in yalanladığı iddiaya ilişkin açıklama yapan ABD Kongre üyesi McCaul, "Gizlilik bulunan konulara çok girmek istemediğini ama bir uyarının yapıldığını" savundu.

McCaul, "Bu uyarının ne seviyede yapıldığını asıl soru olduğunu" da kaydetti.



İsrail'e uyarı iddiası Associated Press'e konuşan bir Mısırlı istihbarat yetkilisi tarafından dile getirilmişti. İsminin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan Mısırlı yetkili, İsrail'in yaptıkları uyarıyı hafife aldığını hatta İsrail'e Gazze'de "büyük bir şey planlanıyor" uyarısı yapıldığını öne sürdü.

Öte yandan Financial Times gazetesi, görevdeki iki istihbarat yetkilisinin, bu nitelikte bir saldırı olacağına yönelik somut istihbarat olmadığını aktardığına haberinde yer verdi.