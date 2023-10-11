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Netanyahu yalanladı ABD doğruladı! Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul: 'Mısır saldırıyı 3 gün önce haber vermişti'

İsrail'in Filistin'e karşı katliamı devam ediyor... İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken ölü sayısı giderek artıyor. Aralıksız bombardıman altındaki Gazze ile ilgili işgal devleti İsrail'e Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi. BM, "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya" dedi. Tüm bu tablo karşısında İsrail'in fondaş destekçisi ABD'den destekler kesintisiz olarak gelmeye devam ederken ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın Hamas’ın saldırılarından 3 gün önce İsrail’i uyardığını belirtti. McCaul "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz" dedi. Netanyahu, ilgili iddiaları geçtiğimiz gün yalanlamıştı.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 23:07 Güncelleme 11 Ekim 2023, 23:27
Netanyahu yalanladı ABD doğruladı! Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul: ’Mısır saldırıyı 3 gün önce haber vermişti’

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İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından sivil yerleşim yerlerini bombalayarak karşılık veren İsrail'in savaş uçakları beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcılar ile sivilleri hedef aldı.

Yıkılan binalara yönelik arama kurtarma çalışmaları, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle sekteye uğrarken; Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, "yıkılan evlerin çokluğundan ötürü ekiplerinin yetersiz kaldığını" duyurdu.

MISIR'DAN İSRAİLE UYARI İDDİASI
Hamas baskınından üç gün önce Mısır tarafından İsrail'e bir uyarı yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Michael McCaul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir olayın yaşanabileceğine yönelik olarak Mısır'ın İsraillileri (saldırıdan) üç gün önce uyardığını biliyoruz" dedi.

NETANYAHU YALANLAMIŞTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

Tel Aviv'in yalanladığı iddiaya ilişkin açıklama yapan ABD Kongre üyesi McCaul, "Gizlilik bulunan konulara çok girmek istemediğini ama bir uyarının yapıldığını" savundu.



McCaul, "Bu uyarının ne seviyede yapıldığını asıl soru olduğunu" da kaydetti.


İsrail'e uyarı iddiası Associated Press'e konuşan bir Mısırlı istihbarat yetkilisi tarafından dile getirilmişti. İsminin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan Mısırlı yetkili, İsrail'in yaptıkları uyarıyı hafife aldığını hatta İsrail'e Gazze'de "büyük bir şey planlanıyor" uyarısı yapıldığını öne sürdü.

Öte yandan Financial Times gazetesi, görevdeki iki istihbarat yetkilisinin, bu nitelikte bir saldırı olacağına yönelik somut istihbarat olmadığını aktardığına haberinde yer verdi.

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