Disney Plus’tan milyonluk rekor kayıp! Dünya çapında 11.7 milyon üye kaybetti...

Türkiye'de geçen yıl yayına başlayan Disney Plus, adeta "Atatürk"ün gazabına uğradı! İddiaya göre şirket, Ermeni lobilerinin baskısına dayanamadı! Atatürk dizisini yayınlamadan kaldırdı! Ancak bu karar, pahalıya patladı!
Türkiye'de geçen yıl yayına başlayan Disney Plus, adeta "Atatürk"ün gazabına uğradı! İddiaya göre şirket, Ermeni lobilerinin baskısına dayanamadı! Atatürk dizisini yayınlamadan kaldırdı! Ancak bu karar, pahalıya patladı!
Tepkiler çığ gibi arttı. Dünya genelinde, 11.7 milyon kişi aboneliğini sonlandırdı.
Sürekli zarar eden platform, 7 bin kişiyi işten attı.
Bu arada Hande Erçel, Tarkan, Fazıl Say gibi ünlülerin sessiz kalması tepki topladı!