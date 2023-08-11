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Disney Plus'tan milyonluk rekor kayıp! Dünya çapında 11.7 milyon üye kaybetti...

Atatürk dizisini yayınlamadığı için boykot edilen Disney Plus, dünya çapında 11.7 milyon üye kaybetti. 1 Milyar 759 milyon dolar zararla iflasın eşiğine geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Disney Plus’tan milyonluk rekor kayıp! Dünya çapında 11.7 milyon üye kaybetti...

Türkiye'de geçen yıl yayına başlayan Disney Plus, adeta "Atatürk"ün gazabına uğradı! İddiaya göre şirket, Ermeni lobilerinin baskısına dayanamadı! Atatürk dizisini yayınlamadan kaldırdı! Ancak bu karar, pahalıya patladı!

Tepkiler çığ gibi arttı. Dünya genelinde, 11.7 milyon kişi aboneliğini sonlandırdı.

Sürekli zarar eden platform, 7 bin kişiyi işten attı.

Bu arada Hande Erçel, Tarkan, Fazıl Say gibi ünlülerin sessiz kalması tepki topladı!

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