Disney Plus’tan milyonluk rekor kayıp! Dünya çapında 11.7 milyon üye kaybetti...

Türkiye'de geçen yıl yayına başlayan Disney Plus, adeta "Atatürk"ün gazabına uğradı! İddiaya göre şirket, Ermeni lobilerinin baskısına dayanamadı! Atatürk dizisini yayınlamadan kaldırdı! Ancak bu karar, pahalıya patladı!