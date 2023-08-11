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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 13:40 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 13:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 7 askerimiz şehit oldu

BAŞSAĞLIĞI MESAJI!
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Çavuş Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ile keskin nişancı atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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