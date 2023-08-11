Başkan Erdoğan muhalefete çattı: CHP her işe takoz koyar!

- Biliyorsunuz, kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası, hep karşımıza dikildi. Her işe takoz koyan bu istemezükçü ekip, bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Her yalanı söylediler. Kara çaldılar. Tehdit ettiler. Mahkemeye gittiler.





- Biz, bu tavırlarını iş bilmezliklerine yorduk. Ancak CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var. 85 milyonu, bunların insafına bırakmayacağız. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu, yeniden yapacağız.