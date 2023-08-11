PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan muhalefete çattı: CHP her işe takoz koyar!

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki deprem evlerinin temel atma törenine katıldı. CHP'nin kentsel dönüşüme hep karşı çıktığını vurguladı. "Bunlar halka hizmet etmez" diyerek muhalefete çattı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Başkan Erdoğan muhalefete çattı: CHP her işe takoz koyar!

- Biliyorsunuz, kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası, hep karşımıza dikildi. Her işe takoz koyan bu istemezükçü ekip, bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Her yalanı söylediler. Kara çaldılar. Tehdit ettiler. Mahkemeye gittiler.



- Biz, bu tavırlarını iş bilmezliklerine yorduk. Ancak CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var. 85 milyonu, bunların insafına bırakmayacağız. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu, yeniden yapacağız.

6.5 MİLYON KONUTU YENİLEYECEĞİZ
Erdoğan "Toplamda 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.


GELİN HAYIR İÇİN YARIŞALIM
Başkan Erdoğan, 250 konut yardımı yapan Galatasaray'ı tebrik etti. Diğer kulüplere seslendi: Buralara siz de gelin...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA